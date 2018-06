Peru: homem morre em protesto contra mina da Xstrata Pelo menos uma pessoa foi morta no Peru nesta segunda-feira, quando a polícia usou gás lacrimogêneo para reprimir um protesto de mineiros e cidadãos contra a mineradora suíça Xstrata. Centenas de manifestantes utilizaram troncos de árvores e pedras para interromper o tráfego em estradas na província de Espinar, no sul do Peru, para protestar contra poluição que a mineradora estaria provocando nos Rios Salado e Canipia.