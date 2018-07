Peru: Humala nomeia Jimenez como primeiro-ministro

Valdés se tornou primeiro-ministro em dezembro de 2011, mas a sua abordagem linha-dura, especialmente no caso das manifestações populares contrárias aos projetos de ouro e cobre na região de Minas Conga, ajudou a causar um declínio no apoio à administração Humala.

Embora todos os ministros tenham entregue a carta de demissão, Humala manteve Luis Miguel Castilla como ministro das Finanças, enquanto Jorge Merino ficou como ministro de Minas e Energia. Porém, houve mudanças nas pastas da Defesa, Interior, Agricultura, Saúde e Justiça.

Segundo analistas, as mudanças ministeriais visam tentar reverter a queda na popularidade do governo Humala. Pesquisa de opinião divulgada hoje pelo Instituto GFK mostra que a taxa de aprovação do presidente caiu para 36% em julho, abaixo dos 41% de junho, o menor patamar de seu primeiro ano de governo. As informações são da Dow Jones.