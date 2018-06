Peru: Médicos aderem a protestos e entram em greve Os médicos do Peru deram continuidade aos fortes protestos contra o governo vistos no país em julho e iniciaram uma greve de dois dias na noite de quarta-feira, exigindo melhores condições de trabalho e salários mais altos. A greve é a medida mais recente de uma série de disputas entre os trabalhadores do setor de saúde e a administração do presidente do país, Ollanta Humala, que tem visto sua popularidade cair nos últimos meses.