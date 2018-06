Peru: ministros da Defesa e Interior renunciam Os ministros da Defesa e do Interior do Peru, Alberto Otárola e Daniel Lozada, renunciaram nesta quinta-feira aos cargos, com a crise política que se seguiu após a guerrilha do Sendero Luminoso sequestrar 36 trabalhadores na província de La Convención em Cuzco. Os dois ministros ficaram sob críticas por causa da operação para libertar os trabalhadores, na qual foram mortos oito policiais e militares. O Sendero, que libertou os trabalhadores após alguns dias, conseguiu derrubar helicópteros da polícia e emboscou soldados. Nesta semana, o Sendero matou mais um soldado em combate nos vales dos rios Apurímac e Ene.