Peru negocia fim de protesto antimineração

Apesar do estado de emergência imposto pelo Executivo do Peru no Departamento de Cajamarca, no norte do país, após forças policiais terem matado manifestantes durante um protesto contra o novo projeto de uma mineradora que atua na região, no dia 3, os moradores locais continuam organizando manifestações, desafiando o decreto que lhes restringe o direitos de reunião e livre trânsito nas três províncias onde vigora.

Ao todo, cinco pessoas foram mortas no início da onda de protestos, em Celendín e Bambamarca, onde as mobilizações contra o Projeto Minas Conga, que, no fim de junho, obteve autorização do governo do presidente Ollanta Humala para extrair ouro e cobre da região. Os moradores temem que as novas instalações da mineradora Yanacocha - que preveem um investimento de US$ 4,8 bilhões, financiados quase totalmente pela empresa americana Newmont - prejudiquem fontes de água da região.

Em entrevista ao Estado, o governador do departamento, Gregorio Santos, afirmou que "as manifestações continuarão enquanto Humala não der uma resposta". "Exigimos que o Executivo levante o estado de emergência imediatamente", disse Santos, um dos líderes dos protestos de Cajamarca.

Há um ano e meio no poder, o governador afirmou que convocou entidades ambientais e encomendou, com base no projeto, análises sobre o impacto da nova mina. Segundo Santos, "as avaliações foram inconclusivas e estudos complementares são necessários".

"A empresa tem de retirar suas máquinas (de onde pretende extrair minério) enquanto os relatórios são debatidos", disse. De acordo com ele, o governo federal tem de "respeitar a determinação do povo", após um referendo sobre o assunto. Santos exige ainda que as mortes de manifestantes sejam investigadas e os responsáveis, punidos.

Promessas

A Yanacocha, que já explora a maior mina de ouro da América do Sul em Cajamarca, promete contrapartidas sociais e a construção de quatro reservatórios de água para compensar o impacto ambiental do novo projeto. Analistas políticos peruanos, no entanto, afirmam que a empresa não tem credibilidade com os moradores.

"A Yanacocha tem um passado obscuro em Cajamarca. Sempre se portou muito mal. Deixou de entregar escolas e falhou em contratar a quantidade de trabalhadores locais que havia prometido", disse Adriana León, do Instituto Imprensa e Sociedade.

Segundo Adriana, a desconfiança se deve também a um derramamento de 151 quilos de mercúrio, em 2000, que, de acordo com o governo, prejudicou a saúde de aproximadamente mil pessoas. O acidente ambiental ainda está na memória dos moradores.

O cientista político Eduardo Toche, do Centro de Estudos e Promoção do Desenvolvimento, afirmou que o Estado peruano nunca se preocupou em estabelecer metas ambientais. "Falta regulamentação (para o setor) e vontade política para impor limites. Sempre se falou apenas em atrair investimentos."

Os especialistas concordam que também falta credibilidade a Humala para negociar uma saída para a crise. "Ele buscou votos em setores muito críticos à mineração sob o lema 'Água sim, ouro não', principalmente em Cajamarca. Isso deixou evidente que ele estava do lado deles. Agora, o presidente defende o extremo oposto da questão", disse a cientista política Cynthia Sanborn, da Universidade do Pacífico.

"Não podemos correr o risco de o país romper com o estado de direito", disse o presidente peruano - cuja popularidade foi prejudicada pela crise - ao mencionar o caso antes da recente onda de protestos. Humala afirmou que tem de manter o compromisso do governo anterior com o projeto. Ele garantiu que estudos ambientais impõem limites à Yanacocha e prometeu obras públicas para manter o abastecimento de água na região. A Igreja Católica entrou nas negociações para a solução da crise.