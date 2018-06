Peru: Ollanta nomeia ministros para três pastas

Ele substituirá o general Alberto Otárola, que renunciou na semana passada, após fortes críticas da oposição e da imprensa à operação militar lançada contra a guerrilha maoista do Sendero Luminoso na província de La Convención, em Cuzco.

Urquizo Maggia era ministro da Produção do governo Ollanta e analistas notaram hoje que ele tem pouca experiência nas questões da segurança e defesa. O presidente também nomeou o general da reserva Wilber Calle Girpón ministro do Interior, que tem sob seu poder a polícia. Ollanta também nomeou Gladys Triveño Chan Jan como ministra da Produção. Ela era vice-ministra da pasta. Na década de 1980 e começo da de 1990, a guerrilha do Sendero e a repressão militar deixaram 70 mil mortos no Peru. Atualmente, os remanescentes da guerrilha operam em regiões remotas do país, aliados ao narcotráfico.

As informações são da Dow Jones.