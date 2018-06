Peru reformula gabinete e anuncia novo primeiro-ministro

Cornejo substituirá César Villanueva, que renunciou na segunda-feira após uma disputa pública com o ministro de Finanças, Luis Miguel Castilla, e a primeira-dama, Nadine Heredia, sobre comentários relacionados ao aumento do salário mínimo. O ministro de Finanças permanecerá no cargo.

Cornejo possui um bom relacionamento com Humala e Heredia, sendo um dos mais longos funcionários do gabinete do presidente, que já foi reformulado diversas vezes. Anteriormente, trabalhou no Ministério da Habitação, Construção e Saneamento.

A atual reformulação do gabinete inclui a queda do ministro de Minas e Energia, Jorge Merino, que foi indicado ao cargo no fim de 2011. O novo ministro será Eleodoro Mayorga, que era consultor associado na firma de advocacia Laub & Quijandria. Mayorga é formado em engenharia de petróleo e possui doutorado em matemática aplicada à economia.

Humala também indicou Piero Ghezzi, um renomado economista que trabalhou no Barclays, como ministro da Produção. A reformulação ainda inclui trocas nos ministérios da Agricultura, do Trabalho, da Habitação, da Mulher e do Desenvolvimento e Inclusão Social.

A troca no gabinete foi motivada por discussões se o governo estava avaliando aumentar o salário mínimo. Villanueva disse na semana passada que seu escritório conversou com o Ministério de Finanças sobre um possível aumento, mas Heredi disse que o assunto não estava na agenda do governo. Castilla também negou negociar um aumento. Fonte: Dow Jones Newswires.