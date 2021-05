Peru revisa mortes por covid-19 no país de 69 mil para 180 mil

LIMA - Em uma revisão que mostra a gravidade do surto no país andino, o Peru aumentou o número oficial de mortos pela pandemia de coronavírus nesta segunda-feira, 31, de 69 mil para 180 mil por recomendação de um grupo técnico, anunciou a número dois do governo, Violeta Bermúdez, presidente do Conselho de Ministros.

O Peru tem sido um dos países mais afetados da América Latina pela pandemia, que superlotou seus hospitais e superou a disponibilidade de tanques de oxigênio. Especialistas há muito alertavam que o verdadeiro número de mortos estava sendo subestimado nas estatísticas oficiais.

A cifra atualizada até 22 de maio é de 180.764 mortes pela pandemia, disse Bermúdez em uma entrevista coletiva, após receber recomendação do grupo técnico formado por especialistas peruanos e organizações internacionais. O saldo oficial anterior era de 69.342 mortes, até domingo.

Os números atualizados estão de acordo com os chamados números de mortes em excesso, que os pesquisadores usaram no

Peru e outros países para medir um possível cálculo subestimado. O excesso de mortes mede o número total de óbitos em um período de tempo e o compara com o mesmo período pré-pandemia./AFP e Reuters