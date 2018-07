Peru: Sendero liberta 23 trabalhadores sequestrados Remanescentes da guerrilha maoista do Sendero Luminoso libertaram na tarde desta segunda-feira 23 dos 30 trabalhadores que foram sequestrados na manhã de hoje na província de La Convención, no departamento (correspondente a Estado) de Cuzco, no Peru, informou o canal de televisão RPP. Os trabalhadores são empregados da Skanska, que provê serviços à operação do campo de gás natural de Camisea, no sudoeste do Peru.