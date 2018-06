Peru teria dado garantias a Brasília Uma das principais contribuições do Brasil ao golpe no Chile foi ter persuadido o Peru a não se aproveitar de um eventual cenário de desordem em Santiago para invadir o país e recapturar território perdido na Guerra do Pacífico. A afirmação foi feita por Roberto Kelly, um dos principais colaboradores do ditador Augusto Pinochet, numa entrevista em 2005. Chile e Peru guerrearam no século 19 e, nos anos 70, mantinham tensas relações diplomáticas. / R. S.