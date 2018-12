Peruanos aprovam fim da reeleição de deputados, aponta pesquisa Boca de urna aponta que 85% dos eleitores apoiou medida enquanto que 87% aprovaram a reforma do órgão que nomeia juízes e 85% deu o 'sim' a regular o financiamento dos partidos políticos; restituição do sistema bicameral no Congresso foi rejeitada