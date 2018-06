Pesadelo saudita

Ross Douthat, THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

A reação do Ocidente à morte do rei saudita Abdullah teve dois aspectos. Por um lado, funcionários encarregaram-se das medidas imprescindíveis, como bandeiras a meio pau, esperadas sempre que um grande estadista deixa a vida terrena. John Kerry descreveu o monarca como "um homem de sabedoria e visão", um "líder reverenciado". Tony Blair o definiu como "o homem que modernizou seu país" e um "ferrenho defensor da convivência pacífica entre diferentes religiões", que era "amado por seu povo e sua ausência será profundamente sentida".

Por outro lado, todo indivíduo fora das instâncias oficiais se sentiu livre para falar toda a verdade: que Abdullah presidiu um dos países não renegados mais perversos, cuja política interna é repressiva, e cuja influência internacional tem sido extremamente maléfica. Sua dinastia fundamenta-se no controle criminoso de um recurso natural precioso, sustentado por uma aliança ímpia com uma das mais cruéis interpretações do Islã, e protegido pelos Estados Unidos e seus aliados, temerosos de alternativas piores caso ela caísse.

Terá mesmo "modernizado" a Arábia Saudita? Ele fez alguns gestos, como a concessão às mulheres do direito de voto em eleições sem muita importância. Mas o mais importante legado recente de Abdullah foi contrarrevolucionário, em sua tentativa de construir uma espécie de eixo do autoritarismo contra a influência da Primavera Árabe.

Ele acreditava em "convivência pacífica entre diferentes religiões"? Evidentemente, enquanto as outras religiões se mantivessem fora do território saudita, onde a uniformidade religiosa é preservada pela polícia e pela repressão.

Sua ausência será "profundamente sentida"? Não pelos dissidentes, os xiitas, os não muçulmanos, os que protestam nos países vizinhos ... e por todos os outros, temerosos da incompetência ou do caos ou de uma crueldade maior ainda que poderá vir depois.

Mas os americanos deveriam sentir uma simpatia limitada pelo rei, porque as relações dos EUA com o reino têm algo em comum. Como muitos déspotas, Abdullah era até certo ponto prisioneiro do sistema que herdara, teoricamente interessado em reformas, mas incapaz de encontrar espaço ou assumir os riscos exigidos para acabar com ele. E nos Estados Unidos todos são prisioneiros: manietados à Arábia Saudita, vinculados à sua corrupção e repressão, sem nenhuma possibilidade imediata de libertação.

Grande parte da estratégia adotada pelos EUA depois da Guerra Fria no Oriente Médio pode ser entendida como a tentativa de se livrar destas algemas. Três presidentes consecutivos tentaram empreender mudanças na região a fim de que as alianças com regimes despóticos não parecessem tão inevitáveis ou necessárias. E todos eles fracassaram.

Para Bill Clinton, a solução do conflito palestino-israelense era, sem sombra de dúvida, o catalisador - em sentidos nunca elucidados - da reforma e do progresso no mundo árabe como um todo. Para George W. Bush, ou pelo menos para seus ambiciosos assessores, a invasão do Iraque deveria criar uma brilhante alternativa à aliança com os sauditas - novas relações especiais no Oriente Médio -, mas, desta vez, com uma democracia petrolífera liberal.

No caso do presidente Obama, acenou-se com muitas ideias quanto a como nós, segundo comentou um funcionário do governo durante a campanha americana na Líbia, poderíamos "realinhar nossos interesses e valores".

O presidente tentou uma aproximação retórica no sentido de transcender (ou pelo menos escamotear) a complacência dos EUA para com os tiranos; na Líbia e com certa hesitação no Egito, ele tentou fazer com que seu governo apoiasse a Primavera Árabe. Ele e Kerry procuraram reiniciar o processo de paz palestino-israelense; ele tem buscado algum tipo de acordo com o objetivo de um realinhamento com a outra fonte de toda crueldade, a República Islâmica do Irã.

O projeto do Irã está em andamento, mas até o momento todos os esforços levaram (no caso da nossa cruzada na Líbia) ao caos total, ou viram a situação retroceder e cair nos velhos impasses.

Aqui as experiências de Obama se parecem com as de Bush, embora sem o mesmo custo em sangue e recursos. Do Iraque de Saddam, ao Egito de Mubarak, da Líbia à Cisjordânia, os dois últimos presidentes expuseram reiteradamente, ou alguém o fez por eles, as possíveis alternativas da realpolitik que nos vincula aos sauditas, e as possíveis consequências de uma queda futura da dinastia. Até o momento, nada mostraram de bom.

Por outro lado, os próprios sauditas continuam onde estão. E como agora estão cercados em grande parte pelo fracasso - o Estado Islâmico atuando no norte, rebeldes apoiados pelo Irã tomando o sul do Iêmen - o interesse americano na estabilidade do reino, a continuação do governo corrupto e odioso da família real, estão no mínimo mais fortes do que antes. Qualquer que seja o julgamento do rei Abdullah, pelo menos ele se libertou de seus pavorosos dilemas. Mas os EUA não conseguiram. Um rei morreu, mas o pesadelo saudita dos EUA está longe de ter acabado. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

