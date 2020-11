Pesar, raiva, descrença: eleitores de Trump enfrentam a vitória de Biden

ST. PETERSBURG, FLÓRIDA - Quando Joan Martin soube que Joe Biden fora declarado vencedor da eleição presidencial, a enfermeira aposentada e partidária declarada do presidente Donald Trump ficou profundamente inquieta. Para se preparar, ela pensou em como sua família resistiu ao furacão Katrina quando este atingiu sua cidade natal de Picayune, Mississippi, em 2005.

Enquanto a tempestade soprava em direção à cidade, Martin correu para seu quintal para levar suas 85 galinhas para um local seguro. Do lado de fora, ventos uivantes açoitaram o celeiro de sua família, levantando as bordas do telhado das amarras.

Leia Também Casa Branca ordena que governo dos EUA prepare orçamento como se Trump tivesse ganhado, diz jornal

“No dia seguinte, elas [as galinhas] estavam muito preocupados com as mudanças no quintal - tínhamos árvores derrubadas”, disse Martin, 79. “Elas estavam com os olhos arregalados. Mas dentro de dois dias, elas disseram, ‘Oh, sim, podemos lidar com isso’, e elas assim fizeram. Portanto, tenho que seguir o exemplo delas.”

Em todo o país, muitas das 71,9 milhões de pessoas que votaram em Trump - especialmente sua base leal e apaixonada - estão lidando com emoções turbulentas após sua perda. Luto, raiva e choque estão entre os sentimentos expressos pelos apoiadores que presumiram que ele teria uma vitória sólida - por uma pequena margem, talvez facilmente, talvez até por uma vitória esmagadora.

Também há negação. Muitos estão céticos em relação aos resultados, dizendo que não confiam na convocação da mídia para Biden, na forma como os funcionários eleitorais contaram os votos, em todo o sistema de votação nos Estados Unidos. Seus pontos de vista ecoam as alegações infundadas que Trump fez desde o dia da eleição.

Isso apesar do fato de autoridades estaduais e especialistas eleitorais afirmarem que as eleições de 2020 se desenrolaram suavemente em todo o país e sem irregularidades generalizadas. Trump e os republicanos apontaram para problemas isolados, mas muitos são explicados por erro humano.

Muitos dos desafios legais da campanha de Trump foram rejeitados no tribunal. E com Biden liderando Trump por sólidas margens nos principais Estados do campo de batalha, nenhuma dessas questões teria qualquer impacto no resultado da eleição.

Ainda assim, qualquer fragmento de possibilidade é suficiente para alguns partidários de Trump rejeitarem a realidade, sentirem-se ofendidos e rejeitarem os apelos de Biden por união.

Seus comentários expõem o desafio político à frente para o presidente eleito: quanto mais Trump duvidar da legitimidade da vitória de Biden, mais difícil será para o novo presidente unir um país dividido, como ele disse que deseja fazer.

“Eu realmente não estou com ânimo para deixar passar”, disse Daniel Echebarria, um professor de 39 anos que mora em Sparks, Nevada.

Echebarria disse que ficou surpreso com os resultados da eleição, questionou alguns dos números e gostaria de ver o presidente continuar com suas contestações legais. Mas ele também disse que não considera o resultado "um grande trabalho de plataforma" e não quer ver Trump negar os resultados em janeiro. Ainda assim, ele também não está se sentindo particularmente unido.

Echebarria disse acreditar que os democratas nunca deram a Trump a chance de governar e cita a investigação da Rússia e o julgamento de impeachment como exemplos.

“Acho que o presidente foi proibido de cumprir grande parte da agenda porque muito tempo e esforço teve que ser investido na defesa contra isso”, disse ele.

Vários apoiadores de Trump entrevistados pela Associated Press nos últimos dias ficaram irritados com as comemorações generalizadas da vitória de Biden em cidades liberais. Eles viram hipocrisia no público, reuniões ao ar livre depois que os democratas condenaram os apoiadores de Trump por comparecerem a grandes comícios - alguns foram realizados em locais fechados - em meio à pandemia de coronavírus.

“Triste” é como Lori Piotrowski resume seu humor. A presidente do clube das Mulheres Republicanas de Boulder City, em Nevada, a princípio soa muito como qualquer outra apoiadora desanimada.

“Você sempre quer que seu candidato vença. Você fica um pouco decepcionado. Você trabalhou duro”, disse ela.

Mas Piotrowski também se descreveu como “extremamente” surpresa com o resultado da eleição. Ela está lutando para reconciliar sua versão da campanha com os resultados. Ela diz que viu muitas imagens de grandes comícios de Trump nos últimos dias. Em um recente passeio de Las Vegas a Reno - através da zona rural de Nevada com tendência ao Partido Republicano - ela viu apenas placas e faixas de Trump, disse ela.

“Os votos não refletiram tanto entusiasmo. Eu simplesmente acho isso muito surpreendente ”, disse ela. "Isso me faz pensar."

Biden ganhou em Nevada ao angariar votos nas áreas urbanas do Estado.

Piotrowski, como muitos apoiadores de Trump, quer ver os desafios legais de Trump continuar. Um grande aumento na votação por correspondência e a contagem mais lenta desses votos fez com que a contagem parecesse desconhecida e estranha. Piotrowski disse que a preocupa que as corridas tenham sido convocadas com tantos votos pendentes, embora seja esse o caso.

“Parece-me que há muitas coisas que podem ser melhoradas no sistema para que as pessoas se sintam mais confiantes”, disse ela.

Ela disse que não ouviu nenhum dos discursos de Biden desde o dia da eleição.

Za Awng, de Aurora, Colorado, também suspeita da contagem dos votos.

Awng, que veio para os EUA como refugiado de Mianmar, abraçou Trump como um político que ecoa sua convicção de que a influência da China no mundo deve ser drasticamente reduzida e como alguém que compartilha seus valores cristãos.

Neste segundo trimestre, Awng perdeu seu emprego como chef por dois meses quando a pandemia forçou o fechamento do restaurante onde ele trabalha. De volta ao trabalho agora, ele atribui a Trump o trabalho árduo nos últimos quatro anos para melhorar a economia. Era difícil para ele entender como o presidente poderia perder.

“Eu acredito que há algo errado”, disse ele, apontando para o que parecem ser mudanças democratas na contagem, mas foram o resultado de votos enviados por correio sendo contados posteriormente. Os democratas eram mais propensos do que os republicanos a votar pelo correio depois que Trump declarou infundamente o voto pelo correio fraudulento.

“Espero que haja contagem novamente e talvez mude”, disse ele.

Mesmo em momentos menos tensos, Jim Czebiniak busca consolo nas horas de oração noturna. Então, quando Czebiniak, um ávido apoiador de Trump que vive na comunidade do interior de Knox, Nova York, ouviu que Biden havia sido declarado o vencedor, ele voltou a adorar em busca de respostas.

"Em primeiro lugar, fui ao Senhor e perguntei a ele por que, por que está acontecendo assim? O Senhor disse: 'Porque estou trabalhando em algumas coisas. Apenas relaxe e deixe as coisas funcionarem'", disse Czebiniak, 72, que está quase aposentado de sua carreira como escritor de software personalizado.

“Para citar seu artista preferido dos Rolling Stones, Mick Jagger: 'Você nem sempre consegue o que quer'”, disse Czebiniak.

Ainda assim, Czebiniak disse que está longe de estar pronto para aceitar a presidência de Biden. Ele citou várias afirmações sem fundamento feitas pela campanha de Trump.

“A eleição ainda não foi convocada”, disse Czebiniak, dias depois que todas as principais redes de televisão dos EUA e a AP examinaram a contagem de votos em Estados-chave para declarar Biden o vencedor geral. “Eu não confio em nada do que está acontecendo lá com toda essa contagem de votos.”

Ao contrário de muitos apoiadores de Trump, Michelle Sassouni não ficou chocada com o resultado da eleição ou o que veio em seguida.

A jovem de 29 anos de Tampa, Flórida, faz parte do Young Republicans Club de sua região e coapresentadora de um programa de vídeo, Moderately Outraged. Ela lançou a ideia da nomeação de Biden, e potencial para vencer, meses atrás.

“Todos riram de mim no show”, disse ela. Com muitos amigos liberais, ela viu a forte oposição a Trump. Ela até entende um pouco. “Não amo tudo o que ele faz, mas votei nele porque sou republicano.”

Mas Sassouni não vê perigo na promessa de Trump de lutar pelos resultados no tribunal. As pessoas precisam ter certeza dos resultados, e uma briga no tribunal pode dar-lhes confiança, disse ela.

“Se você votou em Joe Biden, não gostaria de saber se ele ganhou de forma justa para que não houvesse essa nuvem sobre sua cabeça?” ela perguntou. “Se metade do país acredita que houve algum tipo de adulteração eleitoral, isso cria desconfiança no sistema, cria desconfiança na democracia ocidental como um todo.”

Martin, aposentada no Mississippi, diz que planeja retomar sua vida cotidiana, cuidando de seus animais e evitando falar sobre a mudança de liderança do país como forma de lidar com o estresse e a ansiedade que sente.

“Vou ao quintal para verificar e conversar com minhas galinhas e dizer meus hinos antiquados e sobreviver”, disse ela.