Pesquisa aponta alta popularidade do governo de Merkel O partido da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está com a popularidade alta neste início de ano de eleição no país. Uma pesquisa da agência Forsa, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a coalizão do governo registrou o maior índice de aprovação desde que Merkel se tornou a líder do país em 2005. Por outro lado, seu adversário de centro-direita enfrenta um difícil começo.