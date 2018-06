Pesquisa aponta que 44% dos americanos aprovam gestão de Trump

WASHINGTON - Uma pesquisa divulgada no domingo pela emissora NBC e pelo jornal The Wall Street Journal aponta que 44% dos americanos aprovam a gestão do presidente, Donald Trump, desde que chegou à Casa Branca, no dia 20 de janeiro.

A consulta, feita por telefone a 1 mil adultos de 18 a 22 de fevereiro, indica que 48% desaprovam o trabalho do magnata como presidente até o momento, e 8% estão "seguros" a respeito.

De acordo com os pesquisadores, o índice de aprovação líquido do republicano (-4) o transforma no único presidente da história moderna dos EUA a começar seu mandato com margem negativa.

Trump se distancia muito de seu antecessor na Casa Branca, o democrata Barack Obama, que iniciou sua presidência em 2009 com um índice de aprovação líquido de 34%.

Além disso, 32% dos entrevistados acreditam que o republicano demonstrou em seu primeiro mês na presidência não estar apto a exercer o cargo, enquanto 30% consideram que Trump teve um "grande começo".

Outros 24% afirmam que teve um "começo variado", e 14% dizem que o início de seu mandato foi "ruim".

A pesquisa, que tem uma margem de erro de 3,1%, foi divulgada alguns dias antes de Trump se apresentar a uma sessão conjunta do Congresso americano para expor suas prioridades legislativas e governamentais.

O primeiro mês de Trump no poder foi marcado por polêmicos decretos, como o veto migratório temporário a cidadãos de sete países de maioria muçulmana - atualmente bloqueado nos tribunais -, o caos de seu governo e seus constantes ataques à imprensa. / EFE