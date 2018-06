Pesquisa aponta queda na aprovação a Shinzo Abe

Em política econômica, 62% dos entrevistados disseram aprovar o desempenho do governo e 18% a desaprovam; mas apenas 22% disseram sentir que a situação da economia japonesa melhorou como resultado da "abenomics", como a política econômica do governo Abe foi apelidada, e 66% afirmaram que não houve melhoras.

Quanto à política externa, 57% dos entrevistados disseram apoiar as posições do governo; 46% têm a expectativa de progressos nas tensões com a Coreia do Norte e 37% afirmaram que não.

A pesquisa também indica que 52% dos japoneses são contra a proposta do governo de reativar os reatores nucleares do país, parados desde que um terremoto seguido de tsunami provocou o derretimento de pelo menos um dos reatores da usina Dai-Ichi, em Fukushima, em março de 2010; 30% disseram ser a favor.

A pesquisa foi conduzida por telefone entre sexta-feira e domingo, entre pessoas em idade de votar em 921 domicílios. As informações são da Dow Jones.