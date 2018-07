Pesquisa aponta trotskista em 3º na França

A menos de um mês das eleições, a sondagem voltou a mostrar o socialista François Hollande na dianteira, com 28% das intenções, enquanto o presidente Nicolas Sarkozy, que concorre à reeleição, aparece com 27,5%. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A notícia de que Mélenchon tomou o lugar de Marine, mesmo diante de um empate técnico, levou simpatizantes às ruas em Grigny, subúrbio de Paris e reduto eleitoral do trotskista. O candidato apareceu para discursar. "Não permitam que seus bairros, seus subúrbios, virem desertos políticos", declarou.

O recado de Mélenchon foi claramente direcionado à porção da população que sente medo de represálias após os ataques perpetrados por Mohamed Merah no sul do país. Merah, francês de ascendência argelina, matou sete pessoas e foi cercado e morto pela polícia no dia 22, na cidade de Toulouse.

Em quinto lugar na pesquisa aparece François Bayrou, com 12%. A candidata do Partido Verde, Eva Joly, caiu para 2%. Os outros dois mencionados pelos eleitores, Philippe Poutou e Nathalie Arthaud, somam 0,5% cada um.