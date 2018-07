Pesquisa aponta vitória da oposição em Portugal Uma pesquisa de boca de urna divulgada pela emissora de TV Independente logo depois do encerramento da votação nas eleições gerais de Portugal apontada que o opositor Partido Social Democrata (PSD, de centro-direita), de Pedro Passos Coelho, foi o mais votado, tendo recebido entre 38,3% e 42,5%. O esquerdista Partido Socialista, de José Sócrates, aparece em segundo lugar na sondagem, com 25,5% a 29,7% dos votos. Ainda não há projeções disponíveis referentes a quantas cadeiras cada partido terá no Parlamento.