Pesquisa aponta vitória de Hollande com 52,5% dos votos na França

PARIS - Mais uma pesquisa de intenção de voto antes do segundo turno da eleição presidencial francesa, no domingo (6), indica que o presidente Nicolas Sarkozy diminuiu a distância em relação ao rival socialista François Hollande, mas não conquistará a reeleição.

A sondagem do instituto Ipsos, publicada na edição desta sexta-feira do jornal francês Le Monde, mostra que Hollande receberá 52,5% dos votos, contra 47,5% para Sarkozy. Na pesquisa anterior do Ipsos, divulgada há menos de uma semana, Hollande e Sarkozy apareciam com 53% e 47% de apoio, respectivamente.

O levantamento foi feito ontem, um dia depois de Sarkozy e Hollande se enfrentarem num agressivo debate televisivo. Desde então, Hollande conquistou o apoio do ex-candidato centrista François Bayrou, que obteve mais de 9% dos votos no primeiro turno da disputa presidencial.

Em entrevista à estação de rádio RTL, Hollande disse que Sarkozy "o subestimou". Se perder no domingo, Sarkozy será o primeiro presidente francês a não conseguir ser reeleito em mais de três décadas.

As informações são da Dow Jones.