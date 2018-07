Pesquisa confirma vantagem de conservadores na Grécia Os conservadores do partido do primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras, mantiveram uma pequena liderança sobre o principal partido da oposição, o Syriza, numa pesquisa de opinião divulgada neste domingo. O Nova Democracia, maior partido da coalizão do governo, somou 24,8% na pesquisa, contra 22,8% do partido radical de esquerda Syriza, segundo o jornal Proto Thema.