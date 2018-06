Pesquisas indicam vantagem de Hillary na disputa pela Casa Branca

Dois dias antes da eleição para a presidência dos Estados Unidos, a candidata democrata Hillary Clinton aparece com cinco pontos porcentuais de vantagem sobre o republicano Donald Trump, em uma pesquisa do The Washington Post e da ABC News divulgada neste domingo, 6. O levantamento indica que a democrata tem 48% das preferências de voto, ante 43% do empresário.

De acordo com reportagem do The Washington Post, 55% daqueles que apoiam a democrata dizem que a principal razão pela qual irão votar nela é porque de fato estão a seu favor. Entre os eleitores de Trump, esse porcentual é de 43%. Muitos dos eleitores do republicano pretendem votar nele porque são contra Hillary, explica reportagem do The Washington Post.

A pesquisa foi realizada por telefones móveis e fixos entre os dias 1 e 4 de novembro, a partir de uma amostra nacional aleatória de 1.685 prováveis eleitores e tem margem de erro de amostragem de mais ou menos 2,5 pontos percentuais.

Outra sondagem da ABC News e do Washington Post divulgada na sexta-feira à noite havia indicado que Hillary estava quatro pontos porcentuais à frente do republicano Donald Trump. O levantamento mostrava a democrata com 47% das intenções de voto e Trump com 43%. Ontem, uma pesquisa encomendada pela Fox News mostrou a candidata do Partido Democrata dois pontos porcentuais à frente do concorrente, com 45% das intenções de voto, enquanto Trump registrava 43%.

NBC/Wall Street Journal. Outra pesquisa eleitoral, da rede de televisão NBC e do jornal The Wall Street Journal, divulgada hoje mostra Hillary quatro pontos à frente de Trump. No levamento, a democrata tem 44% das intenções de voto e o republicano tem 40%. A margem de erro do levantamento é de 2,73 pontos porcentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior da NBC/Wall Street Journal, feito em meados de outubro, a democrata estava 11 pontos à frente de Trump.

Os dados da pesquisa mostram ainda um clara liderança de Hillary entre as mulheres, com 13 pontos à frente de Trump, mas vantagem do republicano entre os eleitores do sexo masculino, com 8 pontos à frente. Hillary também lidera, com ampla vantagem, entre os negros e entre os latinos. Já entre os mais velho, acima de 65 anos, Trump tem vantagem, enquanto Hillary é a preferida dos mais jovens, entre 18 e 34 anos. A pesquisa ouviu por telefone 1.282 eleitores registrados para votar em todos os EUA, entre os dias 3 e 5 deste mês.