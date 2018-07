Pesquisa dá vantagem de 28 pontos para Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ganharia as eleições presidenciais com 57,8% dos votos se a votação fosse realizada nesta semana, indica uma pesquisa feita pelo instituto Consultores 30.11 e divulgada no fim de semana. O candidato da oposição de direita, Henrique Capriles Radonski, obteria 29,7% dos votos.