Pesquisa de boca de urna aponta vitória de Cartes em prévias do Partido Colorado Pesquisas de boca de urna apontaram ontem vitória de Horacio Cartes (foto) nas primárias do Partido Colorado. Se confirmado o triunfo nas urnas, Cartes será o candidato do partido nas eleições presidenciais de abril. Ontem, cerca de 2 milhões de filiados escolheram também outros 746 cargos eletivos da legenda em todo o país. Os colorados estiveram à frente do governo durante 61 anos. Em 2008, no entanto, foram derrotados pela Aliança Patriótica, coalizão de partidos e movimentos sociais que colocou no poder o ex-presidente Fernando Lugo. Em junho, Lugo sofreu um impeachment e foi substituído por Federico Franco, do Partido Liberal, legenda que é apontada como a única capaz de derrotar os colorados em abril.