Pesquisa indica liderança de partido conservador grego

De acordo com os dados atualizados, o Nova Democracia terá entre 28,6% e 30% dos votos, seguido pelo Syriza, com 27,5% a 28,4%. O Partido Socialista (Pasok) aparece em terceiro lugar na pesquisa de boca-de-urna, com 11 a 12,4% dos votos, enquanto a esquerda democrática vem na quarta colocação, com 5,8% a 6,6%.

Com base nessas projeções, se confirmada a dianteira do Nova Democracia, o partido ficaria com 127 cadeiras no Parlamento. O Syriza, por sua vez, elegeria 72 deputados e a bancada do Pasok somaria 32 cadeiras. Ainda segundo esses números, uma eventual coalizão entre Nova Democracia e Pasok comandaria 159 das 300 cadeiras do Parlamento. As informações são da Dow Jones.