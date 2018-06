Pesquisa indica reeleição de presidente da Armênia

A pesquisa feita com mais de 19 mil eleitores, conduzida pelo Gallup International e divulgada pela televisão armênia, mostra Sarkisian com 58% dos votos. Raffi Hovanessian, que ficou com a segunda colocação, obteve 31% dos votos.

A vitória de Sarkisian já era esperada. Ele tem conduzido o crescimento econômico no país, após anos de estagnação, embora a ex-república soviética ainda sofra com a pobreza.

Segundo dados de 2010 do Banco Mundial, os mais recentes disponíveis, cerca de 36% dos habitantes do país vivem abaixo da linha de pobreza e a média salarial é de cerca de US$ 300 por mês. As informações são da Associated Press.