Pesquisa indica vitória da centro-direita na Bulgária Resultados iniciais indicam que o candidato de centro-direita à presidência da Bulgária, Rosen Plevneliev, está na frente na disputa do segundo turno da eleição, contra seu rival socialista Ivailo Kalfin. Uma pesquisa de boca-de-urna do Instituto Alpha indica que 54,8% dos eleitores deram neste domingo seus votos a Plevneliev, enquanto 45,2% votaram em Kalfin. Outras duas sondagens mostraram números semelhantes. As informações são da Associated Press.