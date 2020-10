Pesquisa indica vitória de Luis Arce nas eleições bolivianas

O esquerdista Luis Arce, candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, deve vencer a eleição presidencial boliviana, segundo pesquisa do instituto Ciesmori divulgada pelo canal privado Unitel na madrugada desta segunda-feira, 19.

Com uma diferença surpreendente, Arce deve vencer o centrista Carlos Mesa, que obteve 31,5%, e garantir a volta ao poder do Movimento pelo Socialismo (MAS), após a turbulenta renúncia de Morales em novembro de 2019, em meio a reclamações de fraude nas eleições.

Caso o resultado da pesquisa se confirme, Arce será eleito com uma porcentagem maior do que a obtida por Evo em 2019. Na ocasião, Morales teve 47,07% dos votos, enquanto Carlos Mesa marcou 36,51%.

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Añez Chavez, comentou o resultado da pesquisa em seu perfil no Twitter. “Ainda não temos uma contagem oficial, mas pelos dados que temos, o Sr. Arce e o Sr. Choquehuanca venceram as eleições. Parabenizo os vencedores e peço que governem pensando na Bolívia e na democracia”, escreveu.

Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 19, 2020

Para ser eleito no primeiro turno no país, é preciso que o candidato obtenha 50% dos votos ou que alcance 40%, com 10% de diferença para o segundo colocado. O resultado oficial deve ser divulgado nos próximos dias. A contagem de votos pode ser acompanhada no site do Supremo Tribunal Eleitoral boliviano.