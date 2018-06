Pesquisa mostra empate na disputa presidencial entre Hillary e Trump

WASHINGTON - A corrida presidencial dos Estados Unidos está empatada às vésperas das convenções nacionais dos dois principais partidos do país e a democrata Hillary Clinton está sendo prejudicada pela investigação do FBI, a polícia federal americana, sobre o uso de e-mails pessoais enquanto era secretária de Estado, mostrou uma nova pesquisa de opinião nesta quinta-feira, 14.

Enquanto Donald Trump se prepara para ser nomeado como candidato republicano na próxima semana, a sondagem o mostrou em um empate virtual com Hillary em um confronto na eleição geral de 8 de novembro. Cada candidato recebeu 40% de apoio - na pesquisa de junho, Hillary tinha uma vantagem de 6 pontos percentuais.

A margem de erro do levantamento New York Times/CBS News, realizada por telefone entre 8 e 12 de julho com uma amostragem aleatória de 1.600 adultos de todo o país, incluindo 1.358 eleitores registrados, é de 3 pontos.

O levantamento New York Times/CBS News revelou que 67% dos eleitores entrevistados disseram que Hillary não é honesta nem confiável, um aumento de 5 pontos percentuais em comparação com uma pesquisa da rede CBS no mês passado, antes de o FBI tornar suas conclusões públicas. A pesquisa apontou que 62 por cento do eleitorado também desconfia de Trump.

"Mas as explicações oscilantes e inexatas de Hillary a respeito do uso de seu e-mail ao Departamento de Estado parecem ter ressoado mais fundo no eleitorado", escreveu o Times.

Na semana passada, o diretor do FBI James Comey disse que Hillary foi "extremamente descuidada" no trato de informações sigilosas, mas que a investigação não encontrou indícios de que ela ou seus colegas tiveram intenção de violar as leis.

A pesquisa do New York Times/CBS News ecoa as descobertas de uma pesquisa da Universidade Quinnipiac divulgada na quarta-feira que mostrou Trump pouco à frente de Hillary nos chamados Estados pêndulos da Flórida e da Pensilvânia, onde a ex-primeira-dama perdeu terreno nos quesitos honestidade e padrões morais.

Em contraste com a pesquisa Times/CBS, uma sondagem Reuters/Ipsos divulgada na terça-feira apontou uma vantagem de 13 pontos percentuais para Hillary em nível nacional e um apoio de 46% diante dos 33% de Trump entre os eleitores prováveis - o voto é facultativo nos EUA. / REUTERS