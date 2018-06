Pesquisa mostra Obama 7 pontos à frente de Romney

Como a eleição americana é indireta, as pesquisas nacionais de intenção de voto devem ser relativizadas. O próximo presidente será escolhido por um Colégio Eleitoral formado por 538 delegados de 50 Estados e da capital do país.

A boa notícia para Romney é que em um desses Estados, em Wisconsin, que é tradicionalmente democrata, uma pesquisa divulgada na quarta-feira mostrou que os dois candidatos estão empatados.

Outro motivo para celebrações no campo republicano foi a notícia de que Romney levantou quase tanto dinheiro quanto Obama no mês passado. A candidatura republicana arrecadou US$ 40,1 milhões, segundo informou ontem sua campanha - o presidente obteve um pouco mais, US$ 43,6 milhões.

Em março, Romney havia arrecadado US$ 12,6 milhões e Obama, US$ 53 milhões. Em abril, portanto, as contribuições foram quase três vezes maiores. Segundo a campanha, 95% das doações foram inferiores a US$ 250, o que mostra o aumento do apoio dos eleitores comuns.

O dinheiro começou a fluir também porque seus rivais republicanos abandonaram as primárias, permitindo que Romney se juntasse ao Comitê Nacional Republicano e unificasse a arrecadação. / REUTERS