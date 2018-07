Pesquisa mostra Obama e Romney em empate técnico

WASHINGTON - Uma nova pesquisa realizada pela Associated Press e GFK mostra que o presidente Barack Obama e Mitt Romney, candidato pelo Partido Republicano, estão em empate técnico, a menos de dois meses para a eleição, que ocorre em 6 de novembro. Segundo a pesquisa, 47% dos entrevistados votarão em Obama enquanto 46% preferem Romney.

A enquete foi feita antes da divulgação do vídeo polêmico em que Romney diz para doadores de sua campanha que os eleitores de Obama, quase metade dos norte-americanos, acreditam ser vítimas com o direito de receber ajuda do governo. "Eu nunca vou convencê-las (as pessoas que apoiam Obama) de que devem assumir a responsabilidade por suas vidas", disse o republicano no vídeo feito com uma câmera escondida durante evento de campanha.

Ele não desautorizou e nem desculpou-se pelas declarações. O candidato disse que seus comentários são evidências da divergência entre ele e Obama sobre a economia, acrescentando que o governo do país não deve "tirar de alguns para dar a outros."

Estados indecisos

Outros dados recentes mostram que a campanha de Obama pela reeleição passa por bom momento. Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que o presidente está na frente em três Estados que podem decidir o resultado da votação. Levantamento da Quinnipiac University/New York Times/CBS News - feito durante a onda de violência contra embaixadas norte-americanas - revela também que os eleitores consideram Obama como o mais apto para lidar com crises internacionais.

Obama está na frente de Romney em Wisconsin (51% - 45%), Virginia (50% - 46%) e Colorado (48% - 47%), Estados cuja população ainda está indecisa. Em lugares como o Texas (onde Romney deve vencer) e a Califórnia (majoritariamente do lado do presidente), o pleito está praticamente definido. Daí a importância dos chamados "swing states", onde os candidatos concentram seus esforços de campanha Por exemplo, o fato de o deputado Paul Ryan ser de Wisconsin pesou na hora de Romney escolhê-lo como seu vice.

A pesquisa de intenção de voto dos norte-americanos foi realizada entre 11 e 17 de setembro, enquanto aconteciam os protestos que resultaram na morte do embaixador do país na Líbia Horas após a morte do diplomata, Romney acusou Obama de simpatizar com os manifestantes muçulmanos. Críticos, incluindo muitos conservadores, acusaram Romney de politizar a crise.

Outra pesquisa divulgada na noite de terça-feira indica que Obama está com 50% das intenções de voto, enquanto Romney está com 45%. Os dois farão o primeiro debate presidencial daqui a duas semanas. O levantamento foi feito pelo Wall Street Journal e pela emissora de televisão NBC.

A pesquisa entrevistou 900 eleitores registrados entre 12 e 16 de setembro e tem margem de erro de 3,27 pontos porcentuais. Ela mostra que Obama ampliou a liderança em dois pontos porcentuais sobre Romney. Quando questionados sobre quem está mais capacitado para governar os EUA durante os próximos quatro anos, metade dos entrevistados responderam que é Obama, enquanto 36% disseram que é Romney. Mas Obama também enfrenta desafios. Mais da metade dos entrevistados na sondagem acreditam que os EUA estão na direção errada.

Com Dow Jones