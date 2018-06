Pesquisa mostra partido de extrema direita na França com 30% dos votos

A Frente National (FN), partido de extrema direita comandado por Marine le Pen, arrebanharia a maior parcela dos votos nas eleições presidenciais. O resultado da primeira pesquisa após os ataques em Paris, feito pelo instituto Ifop, revela que o FN teria entre 29% e 31% dos votos.

A pesquisa, divulgada pela revista francesa Marianne, testou vários possíveis arranjos de confrontos entre os candidatos. Figuraram nas listas nomes como o do atual presidente, François Hollande, o ex-presidente Nicholas Sarkozy, o primeiro-ministro Manuel Valls e o ministro das Relações Exteriores, Alain Jupé. Em nenhuma das simulações Marine Le Pen apareceu fora da dianteira no primeiro turno, embora todos eles ganhem da candidata do FN no segundo turno.

Nem mesmo a melhora da popularidade de Hollande, cuja reação aos ataques do começo de janeiro foram bem recebidas pela população francesa, conseguiu fazer ele equilibrar a disputa. Em um confronto de primeiro turno, o presidente teria 21% dos votos, 7 pontos porcentuais a mais do que na última pesquisa, de outubro.

Com uma retórica conservadora e eurocética, o partido de Le Pen conseguiu eleger 12 prefeitos no ano passado. O FN também recebeu a maior parte dos votos na última eleição para o Parlamento Europeu.

"Além de ter um eleitorado bastante fiel, Le Pen se beneficia por conseguir votos que antes estavam com o presidente Sarkozy", afirma Frédéric Dabi, analista do Ifop. / Dow Jones Newswires