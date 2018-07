Pesquisa mostra Peña Nieto com 38,4% dos votos nas eleições mexicanas

CIDADE DO MÉXICO - A apenas quatro dias das eleições presidenciais no México, o candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, possui 38,4% das intenções de voto, ante 25,4% do candidato de esquerda do Partido da Revolução Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, e 20,8% da candidata do governante Partido da Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota.

O levantamento, realizado do dia 22 a 24 deste mês, é o último da Consulta Mitofsky antes do pleito. Levando-se em conta apenas os votos válidos - o que exclui brancos, nulos e indecisos -, Peña Nieto aparece com 44,5%, López Obrador possui 29,4% e Vázquez Mota tem 24,1%. No México, não há segundo turno. O presidente cumpre um mandato de seis anos, sem direito à reeleição.

Os recentes números são similares aos da sondagem anterior, do dia 15 a 17 de junho, feita pelo mesmo instituto.

Peña Nieto liderava com 37,6%, contra 24,3% de López Obrador e 20,8% de Vázquez Mota, na contagem bruta. Ambos os levantamentos possuem margem de erro de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Pela lei mexicana, hoje é o último dia de campanha e a última oportunidade para institutos de pesquisa divulgarem seus resultados.