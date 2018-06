Pesquisa mostra que Paquistão, Irã e Turquia acolheram mais refugiados que países do Ocidente

NOVA YORK, EUA - Diversas pessoas entrevistadas nos cinco continentes do planeta acreditam, de forma equivocada, que países ocidentais ricos estão acolhendo a maioria dos refugiados no momento em que o mundo lida com a pior crise migratória em décadas, segundo uma pesquisa divulgada na quinta-feira 25.

Diante da maior quantidade de pessoas em fuga desde a 2.ª Guerra, a maioria dos entrevistados pensa que EUA, França e Alemanha aceitaram o maior número de refugiados ao longo da última década, revelou a sondagem da Iniciativa Humanitária Aurora (AHI, na sigla em inglês).

Contudo, Paquistão, Irã e Turquia acolheram mais imigrantes e solicitantes de asilo neste período - cerca de 10 milhões de pessoas, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) citados como parte do levantamento.

EUA e Alemanha receberam cerca de 3,5 milhões de pessoas, segundo a AHI. O estudo não citou nenhuma cifra para a França porque esta não ficou entre as 15 nações que mais acolheram refugiados e solicitantes de asilo na última década.

Mais de 65 milhões de pessoas foram expulsas de suas casas pela guerra e pela pobreza no Oriente Médio, na África e em outros locais, de acordo com o Acnur.

Salpi Ghazarian, cientista social da Universidade do Sul da Califórnia associada à AHI, disse que a percepção equivocada de que nações ricas lideram o grupo de acolhimento a refugiados indica a existência de uma crença de que estas deveriam fazer mais. "A suposição natural seria de que países com maior capacidade seriam aqueles dando um passo adiante e fazendo algo", disse ela.

Como sinal de um "atoleiro humanitário mundial", a instituição de caridade sediada em Erevan, na Armênia, também informou que sua sondagem revelou que só um terço dos entrevistados se mostrou disposto a receber mais refugiados.

No início deste ano, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto estabelecendo um teto de 50 mil pessoas para o número total de imigrantes com direito a ingressar em seu país. Por sua vez, os europeus expressaram ressentimento com a quantidade de refugiados em seus países, inclusive na Alemanha, que recebeu mais do que qualquer outro país da Europa.

A pesquisa com cerca de 6,5 mil adultos foi feita pela Iniciativa Humanitária Aurora em fevereiro e março. As pessoas sondadas vivem na França, Alemanha, Reino Unido, EUA, Argentina, Armênia, Irã, Japão, Quênia, Líbano, Rússia e Turquia. / REUTERS