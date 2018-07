Pesquisa mostra queda na aprovação de presidente do Peru O índice de aprovação do presidente do Peru, Ollanta Humala, continua a cair e chegou a 45% neste mês, ante 51% em maio e 56% em abril, de acordo com uma pesquisa nacional da Ipsos-Apoyo. "Os conflitos sociais e a sensação de que ninguém está no comando do governo são os principais fatores para o declínio do índice de aprovação", disse o diretor do instituto, Alfredo Torres, em comentários ao jornal El Comercio.