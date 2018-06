Pesquisa mostra queda no apoio à coalizão de Merkel A mais recente pesquisa de intenção de votos para as eleições na Alemanha, marcadas para 22 de setembro, mostrou que a coalizão liderada pela chanceler Angela Merkel não tem o apoio necessário para garantir um novo mandato no governo alemão e pode ter de governar com os partidos de esquerda.