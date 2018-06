Pesquisa mostra Romney com 46% e Obama com 43% das intenções de voto

WASHINGTON - O provável candidato republicano nas eleições presidenciais de novembro, Mitt Romney, abriu vantagem sobre o atual líder americano, Barack Obama, e agora soma 46% das intenções de voto, contra 43% do democrata, mostrou, nesta segunda-feira, 14, pesquisa CBS/New York Times. No mês passado, a mesma enquete colocou os dois empatados com 46%, enquanto em março Obama tinha vantagem de 47% a 44% sobre Romney.

Apesar da polêmica iniciada depois que o presidente expressou publicamente seu apoio a casamentos homossexuais, a economia continua sendo a questão mais importante para os eleitores. Dos 615 adultos ouvidos para a produção da pesquisa, 62% citaram a economia como o tema mais importante, deixando para trás o déficit fiscal, com 11%, e a saúde, com 9%.

Na sequência aparecem os casamentos homossexuais (7%), a política externa (4%) e a imigração (2%). Dos consultados, 67% acreditam que a economia vai mal, enquanto 32% estão satisfeitos com o atual momento. A empresa de consultoria assinala um maior otimismo entre os indagados, já que 36% esperam uma melhora, frente aos 24% que preveem uma piora e aos 39% que acreditam na manutenção do atual panorama.

Para 50% dos ouvidos, Obama vem fazendo uma boa gestão, enquanto 48% estão descontentes com a administração do democrata. A empresa de consultoria aponta que, excetuando o mês posterior ao da morte de Osama bin Laden, que foi abatido em maio do ano passado em uma operação liderada por forças especiais americanas, essa está entre as melhores notas obtidas nas últimas pesquisas.

A enquete foi realizada entre 11 e 13 de maio com 615 adultos de todo o país, incluídos 562 eleitores registrados, e tem uma margem de erro de quatro pontos percentuais.