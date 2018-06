Pesquisa: Popularidade de Humala se estabiliza em 40%

A pesquisa, que ouviu 1.204 pessoas entre 15 e 17 de agosto, tem margem de erro de 2,8 pontos porcentuais.

Humala, que assumiu a presidência do Peru em julho do ano passado para um mandato de cinco anos, viu sua popularidade cair neste ano em parte devido aos conflitos sociais em curso no país, especialmente no setor de mineração. Em fevereiro de 2012, Humala tinha 59% de apoio popular, segundo pesquisa Ipsos-Apoyo. As informações são da Dow Jones.