Pesquisa indica vitória do voto pró-UE com 55% contra 45% para saída do bloco

LONDRES - Uma nova pesquisa divulgada na manhã desta quinta-feira, 23, indica vitória do voto favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia (UE). O levantamento feito pelo Instituto Populus projeta 55% dos votos válidos a favor do bloco e 45% de apoio para a saída do grupo europeu. Essa é a quarta pesquisa do dia que sinaliza derrota do Brexit (como é chamada a saída britânica da UE).

O Instituto Populus entrevistou 4,7 mil pessoas pela internet entre os dias 21 e 22 de junho. O estudo sinaliza vantagem de 10 pontos porcentuais para o voto favorável à permanência na UE. Entre as quatro novas pesquisas conhecidas até agora, essa foi a maior vantagem do eleitorado pró-Europa.

Mais cedo, foram conhecidas três pesquisas. O levantamento ComRes, realizado para o jornal Daily Mail e a emissora ITV, mostra vitória do grupo pró-UE com 54% contra 46%. No levantamento feito pelo instituto YouGov para o jornal The Times, os números sinalizam cenário mais apertado, com 51% dos votos válidos para a permanência no bloco europeu e 49% para a saída. A terceira pesquisa foi feita pela Ipsos Mori, com vitória de 52% do grupo pró-Europa contra 48%.