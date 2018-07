Pesquisa projeta vitória de Hollande na França com 54%

Hollande tem 54% das intenções de voto no segundo turno das eleições, de acordo com a pesquisa encomendada pelo Yahoo! realizada pelo instituto LH2, que falou com 958 pessoas por telefone ontem e hoje. No entanto, o número é inferior aos 56% da pesquisa anterior, feita em 19 de abril.

Sarkozy, que está concorrendo ao segundo mandato consecutivo de cinco anos, teria 45% dos votos, um aumento ante os 44% da pesquisa anterior.

Hollande venceu o primeiro turno em 22 de abril. Os dois têm feito campanha desde então na esperança de ganhar a próxima votação, que ocorre em 6 de maio. As informações são da Dow Jones.