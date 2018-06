Pesquisa revela que 54% dos americanos desaprovam gestão de Trump

NOVA YORK - Ao todo, 54% dos cidadãos dos Estados Unidos desaprovam a gestão do presidente Donald Trump e somente 40% a aprova, de acordo com uma pesquisa divulgada neste domingo, poucos dias antes do governante completar seus primeiros 100 dias na Casa Branca

A pesquisa foi encomendada pelo The Wall Street Journal e pela rede de TV NBC e mostra uma diferença de 14 pontos porcentuais entre os que rejeitam e os que apoiam o governo. Em um levantamento parecido e realizado em fevereiro, poucos dias depois de Trump assumir a presidência, a diferença era de 4 pontos porcentuais.

Segundo o jornal, o índice de aprovação que Trump tem agora é o mais baixo se comparado aos últimos 11 presidentes em pesquisas realizadas em datas parecidas, nos inícios dos mandatos. Além de Trump, só um deles teve menos de 50% de aprovação: Gerald Ford, que assumiu o cargo após a renúncia de Richard Nixon, em 1974.

O levantamento indicou que entre os independentes o índice de não aprovação é de 54%, enquanto que somente 30% está de acordo com a gestão, o que dá uma diferença de 24 pontos porcentuais. Na sondagem de fevereiro, essa diferença era de 9 pontos.

Consultados sobre como Trump está gerenciando a economia, 44% aprovou suas ações e 46% desaprovou. Por outro lado, 6 de cada 10 americanos apoiaram o recente ataque com mísseis a uma base aérea na Síria.

A pesquisa foi feita por telefone, com uma amostra nacional de 900 pessoas, entre 17 e 20 de abril. A margem de erro é de 3,27 pontos percentuais. / EFE