Pesquisas apontam empate técnico

Consulta realizada pelo Washington Post e a ABCNews entre os últimos dias 23 e 26 mostra Romney com 49% das intenções de voto, contra 48% de Obama. Porém, 36% dos eleitores do republicano dizem votar nele por ser a única opção contrária à reeleição do presidente. Pesquisa da Reuters e Ipsos, realizada entre os dias 22 a 26, aponta Obama na liderança, com 47%. Romney teria 46% das intenções de voto.

A média das dez mais recentes pesquisas calculada pelo Real Clear Politics (RCP) indica uma diferença de menos de um ponto porcentual entre os candidatos. Romney teria 47,7%, enquanto Obama, 46,8%. Consultas estaduais divulgadas nos próximos dias, entretanto, devem dar uma noção mais clara sobre as chances dos candidatos.

Nos EUA, o resultado da eleição direta não define a escolha do presidente. Cada Estado tem um número diferente de delegados no Colégio Eleitoral, a instância final e indireta do processo, na qual o vencedor é quem tiver 270 votos. / D.C.M