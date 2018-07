Pesquisas apontam para vitória de Humala no Peru O candidato nacionalista de esquerda Ollanta Humala venceu a conservadora Keiko Fujimori com pelo menos cinco pontos porcentuais de vantagem no segundo turno das eleições presidenciais no Peru, de acordo com três pesquisas de boca de urna divulgadas imediatamente após o fechamento dos postos de votação. As primeiras parciais da contagem oficial dos votos são esperadas para as 20h30 (hora de Brasília).