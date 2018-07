Pesquisas apontam que socialistas alcançaram maioria absoluta na França

BRUXELAS - O Partido Socialista francês conseguiu a maioria absoluta neste domingo, no segundo turno das eleições legislativas, segundo pesquisas de boca de urna divulgadas pela emissora Radio-Télévision Belge.

Os socialistas obtiveram, de acordo com a estimativa do instituto de pesquisas CSA, tendência que coincide com a do Ipsos, pelo menos 312 cadeiras das 577 da Assembleia Nacional francesa, indicou a fonte.

A maioria absoluta na Câmara baixa francesa está estabelecida em 289 cadeiras, e por isso o Partido Socialista, caso estes resultados se confirmem, não necessitaria do apoio dos ecologistas, segundo a enquete.

As votações do segundo turno das legislativas concluirão às 20h locais (15h de Brasília).