Pesquisas apontam vitória da esquerda na França Quatro agências de pesquisas francesas informaram que os candidatos de esquerda obtiveram a maioria dos votos no primeiro turno das eleições Parlamentares realizado hoje, fundamentais para a agenda socialista do presidente François Hollande. O presidente precisa da esquerda para assumir o controle da Câmara dos Deputados para dar prosseguimento a seus planos de redirecionar a economia francesa, com repercussão na Europa.