Pesquisas apontam vitória de separatistas bascos em eleições regionais na Espanha

Pesquisas de boca de urna indicam que os partidos nacionalistas do País Basco, na Espanha, venceram as eleições regionais realizadas neste domingo.

Para analistas, a vitória pode elevar a pressão pela independência da região, há tempos reivindicada.

O conservador Partido Nacionalista Basco liderou as pesquisas, acompanhado de perto pelo Euskal Herria Bildu, a coalização de legendas separatistas de esquerda.

Na pesquisa regional realizada na Galícia, o partido de centro direita Partido do Povo, do primeiro-ministro Mariano Rajoy, obteve a maioria absoluta dos votos.

As eleições regionais deste domingo são consideradas uma prova de fogo para a política de austeridade fiscal do governo espanhol.

Os pleitos ocorrem semanas antes das eleições em outra região espanhola, a Catalunha, onde os partidos nacionalistas têm aumentado a pressão por um referendo sobre a independência da região, afirmou o correspondente da BBC em Madri, Tom Burridge.

Separatismo

Segundo as pesquisas de boca de urna, o Partido Nacionalista Basco (PNV) deve obter de 24 a 27 cadeiras no Parlamento regional, enquanto o Bildu ficararia com 23 a 26 assentos.

O opositor Partido Socialista deve terminar o pleito em terceiro, com 15 parlamentares eleitos, seguido do Partido Popular (PP), com 11.

As eleições bascas foram descritas como "um divisor de águas" pelos analistas.

Há 10 anos, o braço político do grupo separatista armado ETA foi banido do governo espanhol - e, desde então, não participa das eleições, acrescentou Burridge, da BBC.

Mas a proibição à atividade política do ETA levou a criação da coalizão de esquerda Bildu.

O partido reúne as ambições políticas daqueles que no passado apoiaram o grupo armado.

No entanto, diferentemente de seu antecessor, o Bildu condena publicamente o uso da violência com fins políticos, afirma Burridge.

Na Galícia, terra-natal de Rajoy, seu partido teria obtido 39 das 42 cadeiras da assembleia regional, formada por 75 parlamentares, apontou a boca de urna.

Os socialistas devem angariar até 20 assentos.

A Espanha tem atravessado sérias dificuldades econômicas desde a crise financeira global de 2008, devido ao estouro da bolha imobiliária, impondo pesadas perdas a seus bancos.

Estimativas apontam que a recessão no país deve se aprofundar ainda mais, enquanto que os 17 governos regionais lutam contra dívidas crescentes.

A taxa de desemprego no país é de 25%. Na Galícia, o índice é de 21%.

Nos últimos meses, milhares de espanhóis têm tomado as ruas das principais cidades do país para protestar contra o corte de gastos públicos, incluindo o congelamento de salários e o fim de benefícios sociais.