Pesquisas confirmam liderança de Hollande na França

O levantamento da BVA indica que Hollande receberá 30% dos votos no domingo, em comparação aos 29,5% da pesquisa anterior, publicada na quarta-feira. A fatia de Sarkozy, por sua vez, caiu um ponto porcentual, para 26,5%, de acordo com a BVA. Na última sondagem da CSA, Hollande e Sarkozy aparecem com 28% e 25% dos votos, indicando uma margem mais estreita do que a de uma semana atrás, quando os candidatos tinham 29% e 24% da preferência, respectivamente. A terceira pesquisa, da Harris Interactive, amplia a dianteira de Hollande para 27,5%, ao mesmo tempo em que mostra o apoio a Sarkozy cair 1,5 ponto porcentual, para 26.5%.

Os três levantamentos foram feitos entre quarta e quinta-feira.

Embora nenhum dos candidatos tenha os 50% necessários para garantir a vitória já no primeiro turno, Sarkozy precisará apresentar um forte desempenho neste fim de semana para melhorar suas chances de reeleição no segundo turno, marcado para 6 de maio.

Todas as pesquisas indicam a vitória de Hollande na segunda etapa da disputa. As da BVA e CSA dão 57% dos votos para Hollande, contra 43% para Sarkozy. Já o levantamento da Harris dá a Hollande 54% de preferência do eleitorado, com Sarkozy ficando com os demais 46%.

Além disso, a possibilidade de Sarkozy conseguir mudar a opinião de parte dos eleitores parece limitada. Entre os franceses pesquisados pela Harris, 90% disseram estar firmes em relação a sua opção para o segundo turno.

A legislação francesa proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais entre a noite de sábado e a noite de domingo. As informações são da Dow Jones.