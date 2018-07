Pesquisas confirmam liderança de Putin em eleição

Putin conquistava 58% dos votos, de acordo com uma pesquisa de boca de urna conduzida pela agência de pesquisa VTsIOM. Outra sondagem da agência FOM dava 59% das preferências para o ex-presidente russo.

Resultados oficiais de regiões distantes que já concluíram a apuração pareciam confirmar os dados das pesquisas. Com apenas 14% da apuração, Putin aparecia na liderança com 62% (61,8%) dos votos, informou a Comissão Central da Eleição.

Mas milhares de acusações de violação feitas por observadores e opositores de Putin eram confirmadas, o que deve abalar a legitimidade de sua vitória e alimentar novos protestos. A oposição se organizava para promover uma ampla manifestação amanhã no centro de Moscou.

Golos, o principal organismo independente de observação das eleições, afirmou que recebeu diversos relatos de "carrosséis de votação", com ônibus carregados de eleitores sendo levados a votar inúmeras vezes. Alexei Navalny, um dos líderes mais carismáticos da oposição, disse que observadores treinados pela organização também constataram o amplo uso de carrosséis de eleitores.

As evidências de fraudes na eleição parlamentar de dezembro desencadeou centenas de protestos contra Putin, que presidiu o país de 2000 até 2008. Posteriormente, em razão de limitações de mandato, ele assumiu como primeiro-ministro. As demonstrações foram as mais amplas desde o fim da era soviética e os manifestantes mostraram-se exasperados com os casos frequentes de corrupção, com o crescente desequilíbrio social e com os controles rígidos da vida política durante o governo Putin.

O candidato do Partido Comunista, Gennady Zyuganov, recebia o apoio de cerca de 18% dos eleitores, de acordo com as pesquisas de boca de urna, enquanto os demais concorrentes apareciam com um dígito das preferências. As informações são da Associated Press.