Pesquisas dão empate entre Obama e Romney Pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem mostraram o presidente Barack Obama em empate técnico com o republicano Mitt Romney, cuja nomeação deve ser formalizada no fim de agosto. O desempenho da economia americana perto da eleição, em 6 de novembro, determinará o resultado das urnas e ainda se mostra imprevisível. Mas, neste momento, nenhum dos candidatos pode contar com vitória por margem ampla. Pesquisa do site Politico apontou Obama com 47% das intenções de voto e Romney com 48%.