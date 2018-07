Pesquisas dão vitória a partido governista na Polônia

Se os dados iniciais forem confirmados pelo comitê eleitoral, o primeiro-ministro Donald Tusk será o primeiro premiê polonês da história - após o colapso do comunismo em 1989 - a conquistar um segundo mandato.

O partido governista, de centro e liderado pelo primeiro-ministro, conquistou 39,6% dos votos, segundo a pesquisa realizada pelo instituto TNS OBOP para a emissora privada de televisão TVN24 e para o canal público TVP. O Partido Camponês, que também faz parte da coalizão de governo, ficou com 8,2% dos votos.

Os resultados se traduzem em 212 cadeiras para o Plataforma Cívica e 27 assentos para o Partido Camponês no Sejm, que tem 460 cadeiras.

Os dois partidos, que governam a Polônia desde 2007, terão 239 assentos na próxima legislatura e comporão a maioria.

O partido conservador de oposição, o Lei e Justiça, liderado pelo ex-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, obteve 30,1% dos votos e 158 assentos na câmara baixa, segundo a pesquisa.

A Aliança Democrática da Esquerda ficou em 7,7%, o que representa 23 cadeiras, informaram as emissoras de televisão. Já o Movimento Palikot, um partido novo fundado por um dissidente do Plataforma Cívica, obteve 10,1% dos votos e 39 assentos, segundo as projeções iniciais. Pela lei, um assento é destinado a um membro da minoria alemã.

O presidente Bronislaw Komorowski, que foi o candidato do partido nas eleições presidenciais do ano passado, tem o direito de nomear o primeiro-ministro. Presidentes anteriores nomearam um indivíduo indicado pelo partido que conquistou mais votos, embora isso não seja uma exigência legal. As informações são da Dow Jones.