Pesquisas dão vitória ao PRI no México O candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, ganhou as eleições presidenciais no México, segundo pesquisas de boca de urna encomendadas pelos principais jornais e tevês do país. Pesquisas divulgadas pela TV Once, pelo jornal El Universal e pelo grupo Milenio indicaram que Peña Nieto obteve 42% dos votos, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, 31%, e a candidata governista, Josefina Vázquez Mota, 23%.